Субмиллиметровые РЛС для обнаружения малых беспилотников изготовят в России

Москва, 22 января. АО «РТИ» — разработчик и производитель высокотехнологичной продукции — в ближайшие пять лет создаст новые радиолокационные станции (РЛС), функционирующие в терагерцевом диапазоне и способные идентифицировать малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом рассказал журналистам в среду генеральный директор компании Павел Лаптаев.

«Терагерцевая технология будет преобразована в продукт в течение пяти лет. Такие РЛС будут способны обнаруживать малые беспилотники, работать в космосе», — обратил внимание Лаптаев.

По его словам, субмиллиметровый локатор может с невозможной в других диапазонах точностью фокусировать луч на довольно малом объекте, определять его форму, материал, скорость и траекторию полета, передает ТАСС.

Кроме того, Лаптаев указал на то, что по направлению терагерцевых РЛС отечественной компании удалось добиться существенных результатов лишь в прошлом году.

Он также отметил, что эксперты РТИ в настоящее время работают над программным обеспечением (ПО) для локаторов, чтобы оперативно и результативно устанавливать категорию объекта и передавать сведения оператору.