Австралия — пожары стихают, выводы не сделаны

Страшные лесные пожары в Австралии, начавшиеся в августе 2019 года, полностью не ликвидированы по сей день. И хотя на континент обрушился «ливень столетия», в ряде штатов продолжает бушевать пламя. А это означает, что все итоги трагедии, к сожалению, промежуточные.

За это время выгорело более 6,3 миллиона гектаров леса — 63 тысячи квадратных километров. Погибли не менее 25 человек, судьба шестерых до сих пор неизвестна. Сгорели более 2500 строений, в том числе — более 1300 жилых домов. Погибли и пострадали более миллиарда животных, причем специалисты признаются, что учитывали только млекопитающих и птиц. Выброс углекислого газа составил не менее 250 миллионов тонн. Общий же ущерб на данный момент оставляет 3,5 миллиарда долларов и продолжает расти. Тысячи людей, спасаясь от огненной стихии, покинули свои дома.

Удар по всему живому

Весь мир, прильнув к экранам телевизоров и мониторам компьютеров, с замиранием сердца наблюдал, как волонтеры, среди которых были подростки, зачастую рискуя жизнь, спасали животных, в том числе трогательных безобидных коал и пугливых кенгуру. Пострадавших животных на период восстановления брали к себе домой местные жители.

Совсем крошечного детеныша коалы вытащила из огня собака из спасательного отряда. Ребенок коалы весил всего 275 граммов, потерял часть меха и страдал от грибковой инфекции. Специалистам удалось выходить малышку, и теперь ее готовят к встрече с естественной средой обитания. Однако, по оценкам ученых, около 30% всех коал в регионе Нового Южного Уэльса погибли.

Важно, что огонь опасен для фауны не только сам по себе. Сгорает кормовая база, и животные могут умереть от голода. Чтобы дать шансы выжить хотя бы кому-то, австралийские власти распорядились сбрасывать овощи, в том числе морковь, с вертолетов над районами, где предположительно находятся нуждающиеся четвероногие.

Ничего подобного не было зафиксировано за всю историю наблюдений, хотя лесные пожары в Австралии, как и по всему миру, время от времени происходили. Спутниковые снимки горящей Австралии свидетельствуют о том, что выгорела большая часть лесов на континенте, центральная часть которого почти вся представляет из себя пустыню.

А теперь к огненному кошмару добавились новые бедствия — мощная песчаная буря и град размером с теннисный мяч. Без преувеличения можно сказать, что происходящее необратимо изменило не только сам континент, но и всю нашу многострадальную планету. Согласно выводам ряда ученых, дым от пожаров обойдет Землю как минимум один раз и неизбежно скажется на климате. При этом природа самой Австралии, по мнению ученых, будет восстанавливаться не менее 100 лет.

Наша беда

Вспоминается, какую истерику подняли отечественные и зарубежные «экологи», «блогеры» и «правозащитники», когда в 2019 года были пожары в России. Сколько эмоциональных обвинений, граничащих с клеветой, прозвучало в адрес российских властей.

Но, оглядываясь назад, становится понятно, что масштаб бедствия в нашей Сибири и в цивилизационно относящейся к «священному Западу» Австралии — просто несопоставим. Где же крики об ошибках или даже преступлениях австралийских властей? Где истерика в соцсетях? Где отечественные и зарубежные звезды и известные спортсмены, массово жертвующие на борьбу с пожарами в Сибири?

Ведь достаточно посмотреть цифры, и многое станет понятно… Федеральное агентство новостей, безусловно, сочувствует гражданам Австралии, однако двойные стандарты в оценке событий вызывают, мягко говоря, некоторое недоумение. Давайте обратимся к цифрам: вы также можете изучить их в инфографике.

Итак, площадь пожаров Сибири составила более 2,6 гектара. При этом непосредственно от огня никто не погиб, хотя есть неподтвержденная информация о двух скончавшихся от сердечных приступов. Пропавших без вести нет. Животных погибло и пострадало менее 10 тысяч. Благодаря оперативным и слаженным действиям ни одно строение не сгорело. Выброс углекислого газа в атмосферу составил 166 миллионов тонн, а общий ущерб — 7 миллиардов рублей, что в пересчет на доллары составляет 113,26 миллиона.

Как видите, последствия пожаров в России на порядок меньше, нежели австралийских.

Глобальные последствия

На прошлой неделе NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства) распространило заявление, в котором говорится о том, что дымовой шлейф от лесных пожаров в Австралии вот-вот совершит полный оборот вокруг Земли. Из-за дыма изменился цвет неба в далекой Южной Америке. Специалисты видят в произошедшем все признаки ни много ни мало — глобальной катастрофы. В NASA считают, что произошедшее может сказаться на климате во всем мире.

Федеральное агентство новостей узнало у директора Гидрометцентра Романа Вильфанда и поинтересовалось у известного ученого, насколько обоснованы эти опасения.

«Нужно, конечно, сделать расчеты, но я не считаю, что эта информация — какой-то вброс и не имеет смысла, — заявил он, отвечая на вопрос ФАН. — Если, скажем, проанализировать ситуацию с пожарами, которая наблюдается в Северной Америке, или у нас, на севере азиатской территории РФ, то по спутниковым данным видно, как летом происходит кроссполярный перенос продуктов горения лесов из, к примеру, Аляски в Канаду или на нашу территорию. И с нашей территории в другие регионы мира. В Австралии, действительно, бушевали небывалые пожары. Огромное количество леса выгорело. Продукты горения до нашей территории, конечно, не дойдут, но в южном полушарии они, действительно, окажут влияние на экологическое состояние. И, думаю, они могут привести и к некоторым изменениям температурного режима».

По словам ученого, дым поглощает и отражает солнечную энергию, не давая ей возможности в полном объеме дойти до земной поверхности.

«Атмосфера толерантна к солнечным лучам, она не нагревается от Солнца. За счет конвенции и турбулентности происходит перенос тепла в приземный слой воздуха, до верхних границ стратосферы. А тут энергия будет гораздо меньше. Поэтому я думаю, что этот дым окажет довольно серьезный эффект. Это не пустая информация, но, конечно же, нужны расчеты, чтобы оценить эффект. Ситуация очень сложная», — поделился мнением Вильфанд.

Выиграть битву с огнем

Заведующий отделом лесной пирологии и охраны лесов от пожаров Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ФБУ «ВНИИЛМ»), кандидат сельскохозяйственных наук Николай Коршунов в беседе с ФАН пояснил, что в Австралии сложные природные и климатические условия, жаркий климат, длительный пожароопасный сезон.

«Есть серьезная проблема скоротечных травяных пожаров на открытых пространствах, часто они переходят в леса. Высокая доля эвкалиптовых лесов, которые чрезвычайно подвержены рискам возникновения разрушительных верховых пожаров. Это обуславливает скоротечность наступления кризисных ситуаций со значительным ущербом», — заметил он.

По словам эксперта, особенность всех лесных и природных пожаров в том, что они действуют в географическом пространстве и с каждой минутой возрастают их периметры, а значит, увеличивается потенциальный объем работ, который необходимо произвести лесным пожарным для их тушения. Это своеобразная гонка со временем: кто быстрее — пожар или пожарные? Поэтому любая национальная лесопожарная система должна строиться на принципах быстрой реакции, быть мобильной и вездесущей, чтобы уметь быстро подавлять лесные пожары на ранних стадиях.

«Для любых условий развития лесных пожаров всегда существует некий условный барьер, своеобразная «красная линия», после прохождения которого любые дополнительные ресурсы, задействованные национальной лесопожарной системой, уже не способны переломить ситуацию, — констатировал Коршунов. — В этот момент лесные пожарные уже не смогут реализовать стратегию тушения всех пожаров. Останется возможным реализовать только стратегию сдерживания пожаров на критических направлениях для спасения людей и населенных пунктов до момента изменения погодных условий. Эта проблема существует для всех лесных стран мира. В Австралии имеются развитые службы по борьбе с природными и лесными пожарами, есть авиационный компонент. Но, очевидно, что данный негативный барьер в развитии ситуации был пройден».

При этом, по мнению собеседника ФАН, в России ситуация отличается.

«Проблема лесных пожаров в августе 2019 года была связана с лесными пожарами, возникшими в труднодоступных районах Сибири, — напомнил Коршунов. — Более того, значительная их часть возникла в северных необжитых районах. Часто пожары находились за пределами эффективных радиусов действия вертолетов, следовательно, не было возможности доставить к ним команды десантников-пожарных и парашютистов-пожарных».

Как объяснил специалист, в указанных районах леса не вовлечены в хозяйственную деятельность, отсутствуют населенные пункты и какая-либо транспортная инфраструктура. Несмотря на то, что данные пожары хорошо отслеживались космическими системами по средствам ведомственной информационной системы ИСДМ-Рослесхоз, организация полноценного тушения таких пожаров региональными лесопожарными формированиями чрезвычайно трудна по техническим причинам, а в некоторых случаях была объективна невозможна. Такие пожары не скоротечны и обычно развиваются в низовых формах, но так как они действовали длительное время в условиях необычной для региона жаркой погоды, они смогли подвергнуть задымлению обширные территории до крупных городов Сибири и Урала.

«Эти истории дают материал для осмысления, чтобы быть готовыми в будущем. Нам необходимо развивать лесопожарные формирования и авиапожарные команды, расширять имеющуюся сеть авиационных отделений, создавать танкерные базы для работы лесной авиации, быстрее внедрять инновационные технологические решения, повышающие эффективность лесного пожарного и систем оперативного управления лесопожарными формированиями в целом», — подытожил Коршунов.

ФАН, исследуя ситуацию, обратился за разъяснениями к пожарному с 30-летним стажем Михаилу Сафроненко, который констатировал, что участившиеся лесные пожары во всем мире связаны с глобальным изменением климата. При этом огромный урон, нанесенный Австралии огненной стихией, объясняется падением уровня волонтерства. Эта тенденция, по словам Сафроненко, фиксируется во многих странах. В России же минимизировать ущерб от огня удалось своевременным подключением к решению проблемы военных. Кроме того, в нашей стране работа в случае чрезвычайных ситуаций более централизована, нежели в Австралии. Австралия скопировала «заточенные» под решение мелких ЧС американские методы, главной проблемой которых является децентрализация, влекущая за собой проблему координации действий в сжатые сроки.

«Российская система, по сути, — полувоенная, более дорогая, она имеет свои минусы, но в случае крупных ЧС она более эффективна, поскольку более управляема и позволяет сразу перенаправить ресурсы — человеческие, технику и так далее, а не собирать деньги на помощь неким непонятным коалам», — отметил он.

Когда данный материал уже был подготовлен к публикации, стало известно, что в Австралии из-за возгорания близь аэропорта Сиднея было задержано 15 рейсов. Впрочем, главная угроза на сегодняшний день миновала, и теперь континенту предстоит долгий путь к нормализации инфраструктуры и восстановление лесов, а также популяции животных, многие виды которых сейчас находятся под угрозой уничтожения.