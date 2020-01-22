Москва, 22 января. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с новым правительством заявил, что задачи перед Кабмином стоят непростые, однако министры приложат все усилия, чтобы их выполнить.

Мишустин назвал основные задачи нового правительства. По его словам, среди ключевых задач — улучшение демографических показателей, поддержка семей с детьми, а также качественное образование и здравоохранение.

«Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые, приложим все усилия, чтобы их выполнить, — подчеркнул он.

Напомним, Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ 16 января. До этого правительство предшественника Мишустина на должности премьера — Дмитрия Медведева — ушло в отставку.

Напомним, новое правительство Российской Федерации было сформировано во вторник. Оно приступает к своим обязанностям.

Его главой назначен экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. У премьера девять заместителей вместо десяти, как это было у его предшественника на посту премьера Дмитрия Медведева. Как пишет «Газета.ru», кроме того, в Кабмине появилось много новых лиц, таких, как бывший заместитель главы ФНС Алексей Оверчук, ставший теперь вице-премьером. При этом почти все основные посты остались за их действующими руководителями: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу сохранили свои «портфели».