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Митрополит Иларион объяснил, на какой машине ездит на самом деле

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Митрополит Иларион объяснил, на какой машине ездит на самом делеМосква, 22 января. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что ездит на автомобиле Genesis 2016 года выпуска и машиной марки Mercedes не располагает.

Газета «Собеседник» писала о том, что в собственности архиерея находятся минимум два автомобиля Mercedes-Benz.

«Приписанные мне «как минимум два «Мерседеса» существуют только в воображении некоторых журналистов. В действительности же у меня есть автомобиль Genesis 2016 года, на котором я езжу. И еще есть Audi, 2010 года, на которой я ездил раньше», — пояснил он РИА Новости.

Иларион добавил, что подарит Mercedes тому, кто его у него найдет.

Ранее митрополит Волоколамский объяснил источники своих многомиллионных доходов. По его словам, основную (как выразился сам архиерей — «приличную») прибыль ему приносит не зарплата от работы на церковных должностях, а гонорары за книги, фильмы и музыкальные произведения его авторства. Говоря о доходах, представитель РПЦ напомнил, что апостол Павел зарабатывал себе на жизнь изготовлением палаток, а он — интеллектуальным и творческим трудом.

В декабре Иларион рассказал, в каких случаях верующие могут пользоваться услугами кредитования и делать банковские вклады. Митрополит отметил, что в нынешней ситуации не прибегать к услугам банков практически невозможно, и ничего греховного в денежных вкладах нет. Однако от рискованных финансовых операций представитель духовенства рекомендовал отказаться.

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Источник: РИА Новости
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