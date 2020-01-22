В Китае назвали причину риска распространения коронавируса

Пекин, 22 января. Угроза распространения нового типа коронавируса растет по причине вероятных мутаций. Об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель руководителя госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь.

По его словам, в течение последних недель количество зафиксированных случаев заражения существенно возросло, и это, безусловно, связано с тем, что специалисты узнают больше о данном вирусе.

«Эксперты выяснили, что случаи заболевания в основном выявлены в городе Ухань, уже обнаружены случаи передачи от человека к человеку и заражение медицинского персонала», — объяснил Ли Бинь.

Он также обратил внимание на то, что «вирус передается главным образом воздушно-капельным путем, но не стоит забывать о возможности его мутации».

Напомним, в конце прошлого года руководство КНР сообщило о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, по предварительным данным, было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним сведениям, число скончавшихся от заболевания в Китае достигло 9, также подтверждены 440 случаев заражения, сообщает НСН.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения наблюдались в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Как указывает «Царьград», власти КНР официально подтвердили, что вирус может передаваться от человека к человеку.