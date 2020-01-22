Москва, 22 января. Епископ, в отличие от обычного монаха в монастыре, имеет право на личное имущество, и это не противоречит церковным канонам, считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

По его словам, нормы, которые касаются монастырских монахов, не могут быть перенесены на архиерея. Митрополит Иларион объяснил, почему епископ имеет право на личное имущество.

«С того момента, когда монах становится архиереем, он руководствуется иными правилами — теми, которые относятся к деятельности архиереев», — подчеркнул священнослужитель.

Как пишет РИА Новости, как уточнил митрополит, для архиерея, живущего на собственном обеспечении, обладание личным имуществом не только позволительно, но и необходимо. Кроме того, он сообщил, что зарабатывает миллионы. По его словам, его основной доход — это не зарплата от работы на церковных должностях, он состоит из гонораров за книги, фильмы и музыкальные произведения, которые могут составлять «приличные суммы». Он уточнил, что апостол Павел зарабатывал себе на жизнь изготовлением палаток, а он зарабатываю интеллектуальным и творческим трудом.

Кроме того, митрополит считает, что россиянам нужно знакомиться в церкви. Иларион уточнил, что при возникновении симпатии, важно не растеряться. Он посоветовал подойти к приглянувшейся особе и заговорить с ней. Он напомнил, что согласно известной поговорке — браки заключаются на небесах.

По словам Илариона, хорошим поводом для знакомства может стать предложение отправится с паломниками посмотреть монастырь или пустынь.