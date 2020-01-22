СК РФ раскрыл подробности падения рабочих в шахту лифта в Кемерово

Кемерово, 22 января. Трое рабочих получили травмы при падении в шахту лифта в Кемерово. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу, где раскрыли подробности произошедшего инцидента.

По данным ведомства, инцидент произошел в минувший вторник на строительном объекте «Детская поликлиника». Бригада проводила работы по монтажу лифтового оборудования.

Трудились строители на настиле на деревянных балках, которые вставлены были в специальные отверстия в стенах шахты лифта. В какой-то момент одна из балок сломалась, в результате чего рабочие упали в приямок лифтовой шахты с высоты шести метров.

«Пострадавшие были госпитализированы. У 28-летнего мужчины диагностирована открытая черепно-мозговая травма», — говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Как отмечает «Газета Кемерова», правоохранители проводят доследственную проверку: опрашивают очевидцев, устанавливают полную картину произошедшего. Следователи хотят выяснить, ознакомили ли строителей с правилами безопасности на объекте.

Ранее стало известно, что Ростехнадзор подготовил законопроект о введении контроля за безопасностью лифтов в общественных и жилых зданиях на федеральном уровне. Инициатива будет внесена в Государственную думу в феврале. Речь в проекте закона идет также о безопасности эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов.