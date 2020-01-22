Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах

Москва, 22 января. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, автор более сотни книг и композитор, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал о своих миллионных доходах.

По его словам, его основной доход — это не зарплата от работы на церковных должностях, он состоит из гонораров за книги, фильмы и музыкальные произведения, которые могут составлять «приличные суммы». Он уточнил, что апостол Павел зарабатывал себе на жизнь изготовлением палаток, а он зарабатываю интеллектуальным и творческим трудом.

«Денег хватает и на себя, и на близких, и на благотворительность», — подчеркнул митрополит.

Как пишет РИА Новости, Иларион уточнил, что шеститомник об Иисусе Христе, который он написал несколько лет назад, был издан в том числе на английском, французском и итальянском языках.

«За каждый том на русском языке я получил в среднем около 300 тысяч рублей гонорар и еще от 500 до 700 — процент с прибыли от продаж. Итого по миллиону за том», — сказал он.

Ранее митрополит Иларион рассказал, что нет ничего страшного в том, чтобы заводить романтические знакомства на территории православных храмов России. Илларион заявил, что при возникновении светлого чувства, важно не растеряться. Стоит подойти к приглянувшейся особе и заговорить с ней. Он напомнил, что согласно известной поговорке — браки заключаются на небесах. Отличным поводом для знакомства будет предложение отправится с паломниками посмотреть монастырь или пустынь. Стоит объяснить, что одному вам будет некомфортно, а совместный поход куда приятнее.