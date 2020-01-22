Метеорологи рассказали россиянам о погоде в феврале

Москва, 22 января. Температура в предстоящем месяце в Европе может на 6-8 градусов превышать климатическую норму, европейская часть Российской Федерации находится в зоне, помеченной розовым цветом, где ожидается превышение нормы до 4 градусов. Об этом сообщается в долгосрочном прогнозе температуры и осадков Copernicus Climate Change Service под эгидой Европейского союза (ЕС).

Так, согласно данным синоптиков, средние температуры в Европе до 2 февраля будут превышать климатическую норму на 4-6 градусов, к 9 февраля отклонение от нормы слегка сократится и будет составлять примерно 2-3 градуса. Впрочем, после экватора месяца снова начнет теплеть, и эта тенденция сохранится вплоть до 23 февраля.

Сотрудники метеослужб прогнозируют самые теплые дни с 10 по 16 февраля. Превышение температуры в этот период в отдельных частях Европы может достигать 8 градусов, после чего аномалия уйдет в тень и на последний неделе месяца не будет превышать 1,5 градуса.

Что касается Европейской части РФ, то наибольшая положительная аномалия до 4 градусов ожидается на второй неделе февраля, а в конце предстоящего месяца аномалия составит максимум 1 градус.

Как сообщил РИА Новости сотрудник Финского института метеорологии Микка Рантанен, согласно новейшим прогнозам, никаких больших изменений в текущей погоде не предвидится. При этом специалист не исключил, что погода может измениться.