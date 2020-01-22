Адвокат Почуев прокомментировал назначение Чуйченко министром юстиции

Москва, 22 января. Назначение Константина Чуйченко на пост главы Минюста может поднять международные рейтинги национальной юстиции, считает президент Международной коллегии адвокатов Москвы Александр Почуев.

Во вторник, 21 января, стало известно, что российский лидер Владимир Путин назначил Чуйченко министром юстиции РФ. С 2008 года эту должность занимал Александр Коновалов. Как пишет РИА Новости, адвокат подчеркнул, что Чуйченко сможет добиться успехов на своем посту.

«Это назначение может положительно сказаться на международных рейтингах и престиже нашей национальной юстиции», — сказал он.

Кроме того, он добавил, что адвокатский опыт нового руководителя Минюста поможет ему взять верный курс на повышение комфортности российского правового пространства и борьбу с административными барьерами. Почуев выразил надежду, что при Чуйченко разрешится многолетняя проблема необходимости введения адвокатской монополии на российском рынке юридических услуг.

Напомним, новое правительство Российской Федерации уже сформировано и приступает к своим обязанностям. Его руководителем назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. У него девять замов вместо десяти, как это было у его предшественника на посту премьера Дмитрия Медведева. В правительстве появилось много новых лиц, таких, как бывший замглавы ФНС Алексей Оверчук, ставший теперь вице-премьером, но почти все самые ключевые посты остались за их действующими руководителями: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу сохранили свои «портфели».