Водонаева ответила на предложение Володина оштрафовать ее на 100 млн рублей

Москва, 22 января. Телеведущая и блогер Алена Водонаева прокомментировала предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей за слова о материнском капитале.

Напомним, Водонаева заявила, что после введения выплаты за первого ребенка «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей, ради того, чтобы получить деньги.

«Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов. Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлобыстины. Можно вспомнить Ольгу Гладских, которая, будучи чиновницей, говорила, что «государство вас рожать не просило». Ее тоже оштрафуйте», — ответила Водонаева в своем Telegram.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» также объявила, что придумала «отличный способ пополнить бюджет страны». По ее мнению, достаточно внимательно смотреть политические ток-шоу на отечественном телевидении, чтобы слышать некорректные слова в адрес граждан, фиксировать их, а затем штрафовать соответствующие лица.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне выступил с инициативой наказать Водонаеву за ее оскорбления в адрес сограждан. В ходе заседания нижней палаты парламента он напомнил о принятом законе, предусматривающем штраф для тех, кто оскорбляет россиян. Согласно документу, обидчик должен выплатить 100 миллионов рублей.

Идею главы парламента поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. В интервью Федеральному агентству новостей он также выразил мнение, что против телеведущей должны быть применены санкции. Милонов отметил, что сказанное Водонаевой можно расценивать как «разжигание ненависти к определенной группе населения», которого нельзя допускать в обществе.