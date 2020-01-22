Четверо бездомных сгорели при пожаре в колодце в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 22 января. Четверо бездомных заживо сгорели в канализационном колодце в Октябрьском районе Улан-Удэ, в котором была обустроена ночлежка. Об этом в среду сообщает пресс-служба управления СК по Бурятии.

По данным республиканского ведомства, причиной возгорания стало неаккуратное обращение с огнем при курении, а также использование горелок для приготовления еды. Внутри колодец был захламлен разными легковоспламеняющимися материалами. Отмечается, что при ликвидации возгорания были найдены тела двух мужчин и двух женщин.

«По данным следствия, дым из колодца заметили прохожие и позвонили в экстренные службы. Покойные граждане являлись бездомными. В указанном тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы, они обустроили ночлежку», — следует из сообщения.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи проводят необходимые процедуры, выясняются обстоятельства происшествия.