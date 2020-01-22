Трампа разозлило решение Обамы выслать из США российских дипломатов

Вашингтон, 22 января. Решение 44-го президента США Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов разозлило его преемника Дональда Трампа. Об этом говорится в книге «Очень стабильный гений», авторами которой выступили корреспонденты газеты The Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг.

По их словам, о высылке российских дипломатов объявлено было за три недели до инаугурации Трампа, а именно в декабре 2016 года. Будущий глава Белого дома играл в гольф в своем поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, когда услышал срочную новость CNN о решении администрации Обамы.

Причиной высылки называлось якобы «вмешательство» России в выборы 2016 года. Стоит отметить, спустя почти два года расследования, которым занимался ныне бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, никаких доказательств того, что Москва «оказывала какое-либо влияние» на электоральные процессы в Штатах, не было найдено.

«Трамп разозлился», — говорится в книге о реакции 45-го президента США на предпринятый Обамой шаг.

Нынешний глава Белого дома решил, что демократы захотели выслать россиян из мести за проигрыш в выборах.

«Трамп был раздражен, что администрация Обамы предприняла такой агрессивный выпад против России без консультаций с ним», — добавили Ракер и Леонниг.

По их словам, 45-й президент США настаивал на том, что Россия никоим образом не пыталась помочь ему победить на выборах.

Напомним, Мюллер по итогам своей работы подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом нынешнего главы Белого дома. Расследование, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам в США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам по сути бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.

Эксперты отмечали, что заявления со стороны США являются всего лишь частью внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами, которая не имеет никакого отношения к России.