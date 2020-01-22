Трамп назвал Грету Тунберг «очень сердитой» девочкой

Вашингтон, 22 января. Американский президент Дональд Трамп считает, что шведская экологическая активистка Грета Тунберг «очень сердитая». На полях Всемирного экономического форума в Давосе, где Тунберг стала спикером, Трамп высказал свое отношение к активистке.

«На самом деле я ничего о ней не знаю», — сказал Трамп, но подчеркнул, что она «очень сердитая».

Как пишет издание Wall Street Journal, ранее Трамп отреагировал на выступление Тунберг с трибуны ООН. Тогда американский президент назвал ее «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Грета Тунберг получила широкую известность после своего выступления на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Она обвинила его участников в бездействии и нежелании обращать внимание на «разрушение экосистемы».

Шведская школьница в прошлом году начала пропускать занятия в школе и устраивать акции у здания парламента страны. Ее примеру последовали тысячи школьников, было создано международное движение климатических забастовок, получившее название FridaysForFuture. В 2019 году журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года.

При этом Депутат Европарламента Йорг Мойтен призвал Европейскую комиссию выяснить, не финансировала ли Россия акции экологических активистов, которые проходят в Европе. Отметим, что это не первое безосновательное обвинение России со стороны Запада. Например, ранее США бездоказательно обвинили РФ в возникновении скандала вокруг телефонного разговора президентов Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В российском МИД опровергли подобные заявления.