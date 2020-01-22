CNN сообщил, что число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11

Вашингтон, 22 января. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что с базы в Ираке в американскую клинику в Германии доставлены еще военнослужащие Штатов. Об этом сообщает в среду телеканал CNN.

На прошлой неделе Пентагон подтвердил, что 11 американских солдат пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке. Телеканал указывает, что в настоящее время якобы идет речь о других военных.

Как сообщил представитель CENTCOM, военнослужащих направили в госпиталь «по причине предосторожности для дальнейших обследований и прохождения лечения в амбулаторных условиях».

Как сообщала «Газета.Ru», обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась 3 января после ракетного удара Пентагона в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани. В ответ иранские власти через пять дней нанесли ракетный удар по двум американским базам, расположенным в Ираке. Как сообщал «Царьград», глава госдепа Майк Помпео заявил о том, что Сулеймани якобы планировал серию атак на американских военных. По словам руководителя внешнеполитического ведомства США, указывал НСН, Иран потерял 80% дохода из-за новых американских рестрикций.

Многочисленные эксперты заявили о том, что беззаконие, которое творит Вашингтон на Ближнем Востоке, несет опасность. По мнению специалистов, после нескольких провокаций США призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военнослужащим США, находившимся на базе в заливе Гуантанамо) в очередной раз звучит актуально. Востоковед Маис Курбанов указал на то, что США несут разруху, голод и смерть в регионе.