Систему ПРО Москвы модернизируют без снятия с боевого дежурства

Москва, 22 января. Система противоракетной обороны (ПРО) российской столицы проходит глубокую модернизацию. При этом система защиты продолжает нести боевое дежурство, заявил в интервью командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук.

«Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет», – рассказал он в интервью газете «Красная звезда».

Данные меры должны в ближайшем времени расширить боевые возможности системы ПРО, при том что она, по словам генерала-майора, уже соответствует современным требованиям и не устареет в ближайшее десятилетие. Он также отметил, что в настоящее время система позволяет отразить ограниченный удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности. Баллистические ракеты «третьих стран» сложности для российской противоракетной обороны не представляют.

В настоящее время ряд крупных научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса работают над увеличением зоны поражения по дальности и высоте, повышением уровня надежности и безопасности, увеличением времени работы систем и другими характеристиками, заявил генерал-майор Сергей Грабчук.

Напомним, ранее командир соединения ПРО рассказал, что для защиты Москвы от ракетного удара вооруженным силам страны достаточно всего несколько десятков минут.