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Россияне назвали способы достижения успеха

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Россияне назвали способы достижения успеха

Москва, 22 января. Для достижения жизненного успеха необходимы везение и личные связи, а не упорный труд, считает большинство россиян. Об этом говорят итоги исследования Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Россияне назвали способы достижения успеха. Как уточнили эксперты, таким образом на вопрос «Что нужно для достижения успеха?» ответили 52% россиян. При этом 48% россиян считают, что улучшения качества жизни в долговременной перспективе можно добиться только упорным трудом. 63% уверены, что доход человека должен состоять только из честно заработанных средств, а остальные 37% — что можно иметь любые доходы вне зависимости от их источника.

Как пишет RT, в исследовании приняли участие две тысячи совершеннолетних жителей 22 регионов России.

Россияне назвали способы достижения успеха

Ранее стало известно, чего не хватает россиянам для счастья. Чаще всего россияне признаются, что для счастья им не хватает понимания с близкими, любви и душевного покоя. В опросе приняли участие около 100 священников и более трех тысяч интернет-пользователей.

На втором месте по значимости для россиян — одиночество. Россияне объяснили, что боятся отсутствия любимого человека, семьи или детей. На третьем месте среди беспокойств вопросы карьеры и самореализации. Реже всего жители России жалуются на неудовлетворённость состоянием здоровья, нехватку денег.

При этом подростки чаще всего переживают из-за нехватки внимания и любви со стороны родителей. Взрослые обеспокоены загруженностью и суетой.

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Источник: RT
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