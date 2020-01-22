Москва, 22 января. Для достижения жизненного успеха необходимы везение и личные связи, а не упорный труд, считает большинство россиян. Об этом говорят итоги исследования Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Россияне назвали способы достижения успеха. Как уточнили эксперты, таким образом на вопрос «Что нужно для достижения успеха?» ответили 52% россиян. При этом 48% россиян считают, что улучшения качества жизни в долговременной перспективе можно добиться только упорным трудом. 63% уверены, что доход человека должен состоять только из честно заработанных средств, а остальные 37% — что можно иметь любые доходы вне зависимости от их источника.

Как пишет RT, в исследовании приняли участие две тысячи совершеннолетних жителей 22 регионов России.

Ранее стало известно, чего не хватает россиянам для счастья. Чаще всего россияне признаются, что для счастья им не хватает понимания с близкими, любви и душевного покоя. В опросе приняли участие около 100 священников и более трех тысяч интернет-пользователей.

На втором месте по значимости для россиян — одиночество. Россияне объяснили, что боятся отсутствия любимого человека, семьи или детей. На третьем месте среди беспокойств вопросы карьеры и самореализации. Реже всего жители России жалуются на неудовлетворённость состоянием здоровья, нехватку денег.

При этом подростки чаще всего переживают из-за нехватки внимания и любви со стороны родителей. Взрослые обеспокоены загруженностью и суетой.