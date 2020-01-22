В России сформировано новое правительство. События дня. ФАН-ТВ

Новый состав правительства В политической среде обсуждают новый состав правительства России. Его уже назвали высокопрофессиональным, нацеленным на результат. Поздравил кабмин и его прежний руководитель Дмитрий Медведев. Он пожелал министрам эффективного решения важнейших задач и поблагодарил за работу коллег, с которыми трудился долгие годы. Новый состав российского правительства утвердили накануне. Ряд министров сохранили свои должности. Среди них главы МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу, министр транспорта Евгений Дитрих. В кабмине появились и новые лица. Так министром культуры стала Ольга Любимова, министром просвещения Сергей Кравцов, за здравоохранение теперь отвечает Михаил Мурашко.

Девять человек погибли от коронавируса Новый коронавирус продолжает распространяться по территории Китая. И не только. Случаи заражения уже обнаружены в США и Таиланде. По сообщениям китайских журналистов, жертвами пневмонии стали девять человек. Количество заразившихся увеличилось до 440. О вспышке неизвестного ранее коронавируса власти страны заявили в конце прошлого года. По словам врачей, при обострении опасная пневмония буквально «съедает» организм. Сейчас медики изучают природу этого вируса.

Слушания по импичменту в Сенате В Сенате США начались слушания по импичменту Трампа. Большинство республиканцев поддерживает ускоренную процедуру рассмотрения этого вопроса. На заседании выступают представители обвинения, юрист президента. После Сенат решит, нужны ли другие дополнительные доказательства. Напомним, процесс импичмента в прошлом году запустили демократы. Они обвинили главу Белого дома в превышении полномочий. В частности, что он пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность сына бывшего вице-президента.