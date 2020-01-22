Москва, 22 января. Вмешательство США стало одним из факторов, приведших к крушению Советского Союза в 1991 году, рассказал журналист Тед Ролл.

Журнал CounterPunch рассказал, как США пытались разрушить СССР. Как уточнил представитель средств массовой информации, Вашингтон снова и снова совершал нападения, акции саботажа и пытался подорвать СССР изнутри. В статье говорится, что в 1917 году в разгар Октябрьской революции экспедиционный корпус из нескольких десятков тысяч американских солдат вторгся на территорию страны.

Как уточнил автор публикации, советской России потребовалось три года, чтобы избавиться от американских «незваных гостей». Кроме того, он напомнил, что с 1941 по 1945 год, во время Второй мировой войны, СССР и США были союзниками в борьбе с нацистской Германией. Он подчеркнул, что Вашингтон три года не вступал в настоящую войну, в то время как гибли миллионы советских солдат.

«В 1982 году президент Рональд Рейган принял «невинный» план ЦРУ, подразумевавший взрыв газопровода, который нес природный газ через всю Сибирь», — написал журналист.

Ранее в министерстве иностранных дел рассказали, что США пытаются вытеснить Россию с европейского рынка энергоносителей. Напомним, США расширили антироссийские санкции, которые коснулись российских нефтегазовых компаний, в том числе «Роснефти», «Газпром нефти», НОВАТЭКа и «Транснефти». Президент России Владимир Путин отметил, что санкционная политика Вашингтона направлена на вытеснение России с рынка энергоносителей, несмотря на то, что Европе выгодно сотрудничество с РФ. Когда политика вмешивается в рыночные процессы, это дает контрпродуктивные результаты, резюмировал Путин.