Первые биометрические банкоматы начали тестировать в России

Москва, 22 января. Первые биометрические банкоматы, которые будут идентифицировать лица и обслуживать граждан без карты, появились в Российской Федерации.

По имеющимся данным, тестовые проекты запустили финансово-кредитные организации «Тинькофф» и Сбербанк. ВТБ планирует протестировать новые банкоматы в наступившем году. Несколько десятков таких банкоматов в настоящее время разместили в столичных торгово-развлекательных центрах.

По словам экспертов Ростелекома, самый надежный и безопасный биометрический материал — рисунок кровеносных сосудов ладони, но для его идентификации и сбора нужно очень дорогое оборудование. Именно по этой причине банковские учреждения собирают в своих базах данных и в Единой биометрической системе только слепки лица и голоса. В ЕБС на сегодняшний день существует около 115 тысяч образцов, пишут «Известия».

Параллельно отмечается, что такие технологии не очень распространены, потому что эксперты считают их не особо безопасными. Кроме того, в банкоматах нередко бывают технические сбои, передает телеканал «360».