Спасатели эвакуируют около двухсот рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

Южно-Сахалинск, 22 января. Спасатели на Сахалине приступили к эвакуации двухсот рыбаков, которые оказались на оторванной льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова. На данный момент на берег доставлено около половины человек.

О ходе спасательной операции сообщили специалисты Центра кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Сахалинской области, сообщает ТАСС.

«Перевели на берег 98 рыбаков. Сейчас на льдине остаются еще около 90 человек», – пояснили спасатели.

По уточненным данным, в момент ЧП на льдине находилось около 200 человек. После поступления тревожной информации о терпящих бедствие рыбаках, к месту происшествия было отправлено сразу 18 спасателей и 14 единиц техники – лодки, снегоходы и судно на воздушной подушке «Хивус». Кроме того, к взлету был подготовлен вертолет Ми-8

На данный момент процесс эвакуации идет успешно, погода в районе залива спокойная и солнечная, ветра и осадков нет.