Глава ВЦИОМ назвал самого популярного у россиян зарубежного политика

Москва, 22 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным иностранным политиком у граждан Российской Федерации. Об этом рассказал журналистам генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Как отметил Федоров, такое восприятие у россиян фиксируется не первый раз. Ранее с Лукашенко конкурировал первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, но в настоящее время последний несколько утратил свои позиции, указал глава ВЦИОМ.

Популярность белорусского лидера Федотов связал с тем, что его политика «при всех но» воспринимается как пророссийская, а не прозападная, пишут «Известия».

При этом, по его словам, россияне его считают бережливым хозяином.

«Также он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране», — обратил внимание эксперт.

Помимо этого, в России существует другое мнение, согласно которому Лукашенко — «странный, смешной и совершенно несовременный чудак из прошлого века», указал он. По его словам, так считают главным образом равнодушные к политике молодые люди.