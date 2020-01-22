Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 9 человек

Пекин, 22 января. Число человек, скончавшихся от нового неизвестного коронавируса 2019-nCoV, который распространился в конце декабря в Китае, достигло девяти. На данный момент выявлено 440 случаев заражения.

Такие данные привел сегодня замглавы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь. Ранее говорилось о 324 случаях заражения и 6 погибших сообщает РИА Новости.

«По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались», – говорится в заявлении чиновника.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. 7 января китайские исследователи установили, что возбудителем инфекции является коронавирус 2019-nCoV.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый коронавирус вызывает заболевания атипичной пневмонии. Факты заражения были зарегистрированы уже в четырех странах – Китае, Таиланде, Японии и Южной Корее. Также первый случай заражения азиатским коронавирусом был зарегистрирован в США.

Власти Северной Кореи приняли решение о временном закрытии границы для иностранных туристов из-за распространения в Китае нового типа пневмонии, сообщает «Газета.ru».