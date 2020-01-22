США планируют ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Вашингтон, 22 января. Американские власти рассматривают вопрос внесения еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии, в перечень государств, гражданам которых могут ограничить въезд на территорию США. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

Согласно сведениям газеты, на рассмотрении находятся Белоруссия, Мьянма, Киргизия, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея. Этот промежуточный шорт-лист в настоящее время не одобрен и может претерпеть изменения. Официальное объявление по этому вопросу ожидается 27 января, пишет «Газета.Ru».

В настоящее время Белый дом, дипломатическое ведомство и Министерство внутренней безопасности США никак не комментируют ситуацию, сообщает «ФедералПресс».

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп в распространенном во вторник интервью газете The Wall Street Journal кратко и без каких-либо деталей подтвердил наличие планов дополнить указанный перечень. Хозяин Белого дома в 2017 году воспользовался президентскими полномочиями, чтобы запретить въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, Северной Кореи и Чада.