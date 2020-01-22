Глава МИД Израиля Кац рассказал про вклад СССР в победу над нацизмом

Иерусалим, 21 января. История Израиля была бы совершенно другой, скорее всего, еврейское государство не появилось, если ли бы Советский Союз не одержал победу над нацизмом. Об этом журналистам сказал руководитель Министерства иностранных дел Израиля.

По словам израильского министра, СССР и антигитлеровская коалиция героически боролись с нацизмом.

«Красная армия освободила евреев из большинства лагерей смерти, в том числе из «Аушвиц-Биркенау», 75-летие освобождения которого мы отмечаем в Иерусалиме в эти дни. На сегодняшний день в Израиле проживают евреи-ветераны Второй мировой войны, которые сражались в рядах Красной армии против гитлеровцев», — напомнил глава дипломатического ведомства.

Кац обратил внимание на то, что ветераны рассказывают молодому поколению о своих героических поступках, пишут «Известия».

Ранее легендарный разведчик Ботян рассказал, как жители Польши встречали Красную армию в 1945 году.

Напомним, в предстоящий четверг, 23 января, в Иерусалиме пройдет форум памяти жертв холокоста, посвященный 75-летию освобождения концлагеря «Освенцим». На мероприятие прибудут высшие должностные лица 40 различных стран. Президент Российской Федерации Владимир Путин также прилетит в этот день в Иерусалим.