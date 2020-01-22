Эксперт Рожанковский заявил, что Минск переплатит за поставки нефти из Европы

Рига, 22 января. Специалист «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский заявил, что Белоруссии придется приготовиться переплачивать за нефть, если Минск решит закупать ее по реверсу из Европы в качестве российской альтернативы.

«Готова ли Беларусь платить больше за нефть, которую она будет получать реверсом из Европы? Какое-то время, наверное, да, но в качестве способа ведения хозяйства, сомневаюсь, что это продержится даже год», – цитирует Рожанковского РИА Новости.

По мнению эксперта, даже если ситуация и будет развиваться по подобному сценарию, Минск все равно откажется от покупки нефти у других стран, а слова о поставках из Китая или Казахстана были озвучены для того, чтобы показать недовольство Лукашенко отказом Москвы предлагать специальное ценообразование. Но, как считает эксперт, сложившаяся ситуация окончится миром.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в данный момент альтернатива поставкам российской нефти в полном объеме отсутствует. При этом, Белоруссия настроена диверсифицироваться. Лукашенко видит идеальный расклад по поставкам нефти следующим образом: 30-40% — из России, другие 30% — из Балтики, еще 30% — через Украину, сообщает «Газета.ru».