Водонаева попыталась объяснить слова о «быдле», рассчитывающем на маткапитал

Москва, 22 января. Телеведущая Алена Водонаева попыталась объяснить свои слова о получении материнского капитала за первого ребенка и «быдле», которое будет рожать детей для получения денег.

Водонаева пояснила, что поддержка со стороны государства должна быть не стимулом для рождения детей, а всего лишь приятным бонусом.

«Я уверена, что многим нормальным семьям эти деньги, безусловно, помогают улучшить жилищные условия. Но давайте не будем себя обманывать, все вы видели наверняка сотни объявлений об обналичивании материнского капитала за один-два дня у себя в городах, и наверняка знаете такие случаи среди ваших знакомых», – заявила телеведущая на своем канале в YouTube.

Она также отметила, что назвала «быдлом» людей, которые «пользуются подобными незаконными операциями, тратя все деньги на водку и кутеж», призвав бороться с подобными проявлениями.

Ранее на слова Водонаевой отреагировали российские политики. Так, например, депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила, что обращать внимание на слова таких «звезд» и посвящать им целые телешоу на центральных каналах, обеспечивая им еще больший пиар, значит совершать ошибку, пишет «Газета.ru».