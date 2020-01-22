Роспотребнадзор в 2019 году наложил за некачественные детские товары штрафов на 30 млн рублей

Москва, 22 января. Роспотребнадзор в 2019 году провел около 30 тысяч исследований детских игрушек и товаров, по результатам которых выписал штрафов на 30 млн рублей.

В ходе исследований, проведенных Роспотребнадзором, было выявлено более трех тысяч нарушений — об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Испытательными лабораториями Роспотребнадзора было проведено более 29 тысяч исследований игрушек и различных видов товаров для детей. По итогам проверок выявлено более трех тысяч нарушений санитарно-эпидемиологических требований и требований техрегламентов. По фактам их выявления наложено более 750 административных штрафов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме штрафов, общая сумма которых превысила 30 млн рублей, ведомство направило около тысячи предписаний. Четверть из них касалась приостановки реализации некачественной детской продукции. Общая стоимость изъятых из продажи товаров составила 880 тысяч рублей.

По данным Роспотребнадзора, при проведении исследований около 28% несоответствий выявлены по требованиям, предъявляемым к маркировке продукции. 40% товаров с нарушениями маркировки прибыли из-за рубежа.

Ведомство отмечает, что доля несоответствий нормативным требованиям по санитарно-гигиеническим, микробилогическим и иным показателям, представляющим непосредственную угрозу здоровью детей, не превышает 2,8%.