Академик РАН Беленков рассказал, как избежать смерти из-за отрыва тромба

Москва, 22 января. Президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, академик РАН Юрий Беленков рассказал о причинах, по которым чаще всего у мужчин и женщин происходит отрыв тромба, ведущий за собой летальный исход.

Часто у девушек причиной тому может быть варикозное расширение вен таза и ног. У молодых мужчин первым симптомом возможного отрыва тромба может стать мерцательная аритмия.

Причиной возникновения тромбоза могут быть генетические заболевания крови, сопровождающиеся повышенным тромбообразованием.

«Если вы видите, что у вас отекает одна нога, расширены вены – сходите к врачу, чтобы сделать ультразвук периферических поверхностей глубоких вен, чтобы узнать, нет ли тромба», – посоветовал Юрий Беленков.

Он также подчеркнул, что даже в самых тяжелых случаях ставится кава-фильтр, который не позволит пройти тромбу. По словам эксперта, чаще всего отрыв тромба в молодом возрасте происходит у женщин. У молодых людей в свою очередь диагностируется разрыв аневризмы сосудов головного мозга, сообщает РИА Новости.

Кроме того, по мнению Беленкова, женщине стоит пройти обследование и при отсутствии симптомов, в том случае, если она собирается родить ли в роду есть родственники с варикозным расширением вен.

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