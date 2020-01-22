Телеведущий Попов упрекнул Водонаеву за слова о «быдле» и маткапитале

Москва, 22 января. Телеведущий Евгений Попов упрекнул модель Алену Водонаеву за некорректные слова о материнском капитале.

Ранее Водонаева высказала мнение, что после введения материнского капитала на первого ребенка «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», начнут рожать детей, чтобы получить деньги.

Попов указал, что маткапитал невозможно потратить на бутылку водки или другие подобные «нужды».

«Если внимательно прочесть положение о материнском капитале, то узнаем главное: его нельзя пропить, на эти деньги нельзя ничего физического купить», — рассказал он.

Телеведущий напомнил, что полученные при рождении детей сертификаты можно потратить на улучшение жилищных условий, будущую пенсию матери или образование.

«Здесь скорее просвещение важно, а не личность и выдающиеся формы Алены Водонаевой», — подытожил Попов.

Модель уже не раз привлекала внимание к своей персоне неоднозначными высказываниями. В прошлом году она написала о своем «презрении» к семьям, которые «живут в нищете» и растят несколько детей. Критика Водонаевой в отношении маткапитала также вызвала широкий резонанс. Как пишет «Газета.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ее «бесстыдницей» и предложил оштрафовать.

Напомним, предложение о введении материнского капитала за первенца, а также об увеличении размера маткапитала за второго ребенка прозвучало в ходе оглашения президентом России Владимиром Путиным его послания Федеральному собранию. Как отметил российский лидер, в случае реализации предложенных мер общий размер государственной поддержки для родителей, у которых двое детей, возрастет до миллиона рублей.