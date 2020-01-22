Boeing ожидает возобновления эксплуатации 737 MAX летом 2020 года

Нью-Йорк, 22 января. Корпорация Boeing рассчитывает, что эксплуатация самолетов серии 737 MAX возобновится летом текущего года.

Ранее американские СМИ сообщили, что самолеты данной серии будут допущены к эксплуатации не позже июля 2020 года. Накануне Boeing официально подтвердила данное сообщение.

«Информируем наших потребителей и поставщиков о том, что как мы полагаем, возобновление эксплуатации 737 MAX начнется в середине 2020 года. Эта оценка основывается на нашем опыте в области сертификации самолетов», — рассказали в корпорации.

Вместе с тем Boeing не исключает, что процесс сертификации самолетов, модернизированных с учетом катастроф в Эфиопии и Индонезии, выйдет за рамки упомянутых сроков.

Напомним, полеты Boeing 737 MAX были приостановлены после двух авиакатастроф. 10 марта 2019 года лайнер данной серии разбился в Эфиопии, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года такой же самолет потерпел крушение в Индонезии, жертвами катастрофы стали 189 пассажиров и членов экипажа.