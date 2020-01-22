Цеков отметил авторитет Шойгу и Лаврова, сохранивших свои посты в новом правительстве

Москва, 22 января. Член Совета Федерации России от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал состав нового правительства. Он отметил, что министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров, сохранившие свои посты, имеют доверие как среди простых граждан, так и среди коллег за рубежом.

По словам Цекова, данную ситуацию он считает правильной, поскольку такие ведомства, как например Минобороны, должны возглавлять опытные люди, которым доверяют, сообщает «НьюИнформ».

«И Сергей Лавров, и Сергей Шойгу – они пользуются очень большим доверием со стороны граждан Российской Федерации, а также большим уважением за пределами нашей страны», – отметил Цеков.

Особое внимание он также уделил первому заместителю главы правительства Андрею Белоусову, который на протяжении длительного времени являлся помощником президента. По мнению сенатора Цекова, под влиянием Белоусова начнется «абсолютно новое течение в экономической политике страны».

Напомним, вечером 21 января был озвучен новый состав правительства РФ. Ряд министров сохранили свои должности, однако появились и новые лица. Должность первого заместителя председателя правительства занял Андрей Белоусов, вице-премьерами стали Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко.

Вместе с тем в Госдуме РФ заявили, что ожидают от нового правительства действий, направленных на увеличение эффективности экономики и борьбу с бедностью, сообщает «Газета.ru».