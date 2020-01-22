Боевики в Сирии обстреляли окраины Алеппо, есть жертвы

Алеппо, 22 января. Боевики обстреляли населенный пункт Захра на окраине города Алеппо в Сирии, мирный житель погиб, еще двое получили ранения.

До войны поселок Захра был одним из самых престижных пригородов Алеппо, но уже шесть лет он находится на осадном положении и выдержал несколько попыток захвата террористами. Обстрелы здесь не прекращаются по сей день.

«Ракета упала после того, как в мечети закончилась молитва, люди погибли. Боевики уже давно обстреливают наш район, не знаем, когда этому придет конец», — рассказал местный житель Мухамед Фаяд.

После обстрела три жителя Захры были доставлены в местный госпиталь.

«Поступили три человека, один из них скончался. У двоих ранения в спину и ноги. У одного пострадавшего неопасные травмы, второй — в тяжелом состоянии», — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Абдель Нур.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, террористы за сутки совершили 38 обстрелов населенных пунктов в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама. В окрестностях города Алеппо погибли восемь человек, в том числе ребенок.

Зона деэксалации, расположенная в провинции Идлиб и частях провинций Латакия, Хама и Алеппо по-прежнему неподвластна правительству Сирии, большая ее часть контролируется боевиками запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что запущенный террористами беспилотник нанес удар по позициям сирийских военных в Алеппо, в результате атаки погибли два человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.