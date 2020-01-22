Онищенко предположил ухудшение ситуации с коронавирусом после праздников в Китае

Москва, 22 января. Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко прокомментировал эпидемию азиатского коронавируса, которым на сегодняшний день заразилось 282 человек, а часть из них находится в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

По словам Онищенко, ситуация складывается серьезная, однако есть обстоятельства, которые могут все усложнить.

«Во-первых, 25 января Китай начнет праздновать свой Новый год, праздник продлится до 1 февраля. И я думаю, что первого числа ситуация изменится не в лучшую сторону — возможен рост, потому что все перемешаются», – заявил он изданию Nation News.

Он также отметил, что в перспективе это может коснуться России, поскольку на Дальнем Востоке пребывает много граждан из Китая, которые приезжают на работу и на время праздников возвращаются домой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заболевания атипичной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, зарегистрированы в четырех странах мира. Речь идет о Китае, Таиланде, Японии и Южной Корее.

Ранее, в центре стратегического планирования Министерства здравоохранения России заявили, что создание вакцины от нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае, займет по меньшей мере полгода, сообщает «Газета.ru».