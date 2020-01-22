Коллекторов могут допустить к взысканию долгов за ЖКХ

Москва, 22 января. Коллекторские агентства могут допустить к полноценной работе с долгами россиян за жилищно-коммунальные услуги, пишет «Коммерсант».

По данным издания, такой вариант работы с долгами населения за ЖКХ предлагается в рамках нового законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Регулировать рынок будет Федеральная служба судебных приставов, которой придется вести два реестра коллекторов: профессиональных, к чьей деятельности будут предъявляться особые требования, и остальных.

В отношение долгов за «коммуналку», взыскиваемых коллекторами, досудебный порядок возврата не будет обязательным.

«Участники рынка ЖКХ выступили против установления обязательного претензионного порядка при работе с должниками. Они информируют должников другими способами, и необходимость досудебной работы создала бы для них дополнительные расходы и другие риски из-за увеличения срока взыскания задолженности», — рассказал собеседник газеты.

В Министерстве юстиции РФ отметили, что законопроект проходит доработку с учетом дополнений, поступивших от членов рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности.

Добавим, что профессиональные коллекторы должны будут страховать свою ответственность за причинение убытков должнику, а также вести и хранить не менее двух лет аудиозаписи разговоров с должниками и записи всех видов сообщений, направляемых им в переписке.

По оценке экспертов, нововведения помогут защитить права граждан.

«Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, не попадающие под регулирование в сфере взыскания, зачастую позволяют себе нарушения, ущемляющие права должников, либо на договорной основе привлекают к взысканию лиц, которые имеют криминальное прошлое и не несут никакой ответственности за неправомерное взыскание», — рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Госдуме хотят запретить банкам брать комиссию при оплате услуг ЖКХ.