Разлогов и Бояков прокомментировали назначение Любимовой на пост главы Минкульта РФ

Москва, 22 января. Глава гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, а также художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировали назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры РФ.

По словам Разлогова, она хорошо проявила себя во время работы главой департамента кино в Минкульте.

«Ольга Любимова зарекомендовала себя как человек дипломатичный, умеющий работать с людьми, способный решать сложные проблемы не в ущерб окружающим. Озабоченный не только кассовым успехом фильмов, но и их художественным качеством», – пояснил Кирилл Разлогов «Известиям» и пояснил, что ее назначение было логичным шагом.

Глава гильдии киноведов также отметил, что не знает, насколько новый министр культуры ориентируется в других сферах, но надеется, что Любимова заручится поддержкой квалифицированных помощников.

В свою очередь худрук МХАТ Эдуард Бояков отметил, что Любимова произвела на него впечатление компетентного и молодого профессионала.

«Я надеюсь, что будет продолжена линия по принципиальному развороту культурной политики в сторону патриотизма, в сторону того, что не надо стесняться разговоров про идеологию, про смыслы и идеи», – объяснил он.

Напомним, Ольга Любимова была назначена министром культуры РФ во вторник, 21 января, в соответствии с указом президента России.

В 2015 году она занимала должность советника руководителя департамента кинематографии Минкультуры, с 2016 по 2018 года являлась заместителем директора дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала». 17 января 2018 года была назначена руководителем департамента кинематографии Министерства культуры РФ.