Флот дирижаблей может появиться на космодроме «Восточный»

Москва, 22 января. Флот дирижаблей может появиться в России. Предполагается, что воздушные судна будут помогать в поисках и спасении космонавтов на случай ЧП при полетах с космодрома «Восточный».

Как сообщает Telegram-канал РИА Новости, в научных материалах Центра подготовки космонавтов заявлена постройка десяти дирижаблей. Предполагается, что они позволят транспортировать на внешней подвеске вернувшийся после полета спускаемый аппарат перспективного корабля «Орел» вместе с экипажем или эвакуировать экипаж прямо с воды.

Для эксплуатации дирижаблей необходимо будет построить два аэродрома. Один из них, возможно, появится на «Восточном», второй — на Сахалине или Камчатке.

Отметим, в конце прошлой недели стало известно, что британский перспективный гибридный дирижабль Airlander 10 готов к серийному производству.

Изначально он разрабатывался по заказу американского правительства. После заморозки финансирования проекта в 2013 году британская компания Hybrid Air Vehicles, которая вела все разработки с самого начала, выкупила свой проект.

Напомним, Airlander в 2017 году потерпел крушение во время приземления при первых испытаниях, передавала «Газета.ру». Аппарат решили не восстанавливать, а внести изменения в конструкцию.