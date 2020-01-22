Аномально теплая зима в центральной России может разбудить клещей

Москва, 22 января. Ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, насколько опасны клещи, которые могут активизироваться из-за аномально теплой и бесснежной зимы, которая в этом году установилась в центральной части России.

Специалист уверяет, что, не смотря на очень теплую погоду, массового выхода и эпидемиологических осложнений не будет. Подобные ситуации теоретически возможны, однако паниковать не стоит, поскольку в настоящее время температура для пробуждения клещей все равно низкая. Для этого насекомым нужно около 10 градусов тепла.

При этом Шашина объяснила, какие меры необходимо предпринять, чтобы защитить себя.

«Никакие химические препараты не надо применять. Все-таки вероятность подцепить клеща низкая. Единственное — надо правильно одеваться. Брюки длинные надо заправлять в сапоги, а рубашку в брюки», – цитирует РИА Новости специалиста.

Данные меры предосторожности связаны с тем, что клещи ползут всегда вверх. Если же у паразитов не будет возможности забраться под одежду, вреда нанести они не смогут.

Ранее шведские ученые рассказали о новом заболевании, которое может передаваться с укусом клеща, сообщает «Газета.ru». Как оказалось, кроме энцефалита и боррелиоза, человек рискует подхватить бабезиоз, которому наиболее подвержены животные и люди со слабой иммунной системой.