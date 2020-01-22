ВОЗ назвала количество заболевших коронавирусом из Китая

Давос, 22 января. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 282 подтвержденных случаях заболевания новым коронавирусом, распространившимся из китайского города Ухань.

По данным ВОЗ, случаи заболевания атипичной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, зарегистрированы в четырех странах мира.

«Есть данные о 282 подтвержденных случаях коронавируса 2019-nCoV, в том числе 278 случаев в Китае, два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея», — говорится в заявлении организации.

Подавляющее большинство случаев заболевания коронавирусом в Китае зафиксировано в провинции Хубэй, где находится город Ухань. Также есть заболевшие в провинции Гуандун, в Пекине и Шанхае. 51 человек остается в тяжелом состоянии, 12 человек — в критическом. Шестеро из заболевших в Ухане скончались.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times сообщила, что первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в США. Пациент, которого положили в больницу штата Вашингтон с симптомами пневмонии, посещал Ухань, где находится очаг инфекции.