Историк Шаповалов заявил, что политики Польши позорят себя, переписывая итоги войны

Москва, 22 января. Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета (МПГУ) Владимир Шаповалов назвал статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне попыткой переписать историю.

Политик ранее опубликовал свою статью в издании Politico. Моравецкий, в частности, заявляет, что печально известный концлагерь Освенцим мог быть освобожден на полгода раньше, однако «Советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано».

«Нынешнее поколение польских политиков очень надолго опозорило себя попыткой сфальсифицировать историю Второй мировой войны», — заявил Шаповалов в интервью РЕН ТВ.

По его словам, процесс искажения истории «набрал уже такие темпы, что Польша никак не может остановиться».

Ранее статью Моравецкого прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передавал RT. Она отметила, что премьер Польши опять забыл упомянуть об участии Варшавы в разделе Чехословакии в 1938 году наравне с Германией, а также о торпедировании Польшей европейской системы коллективной безопасности и другие факты.

Особенное возмущение вызвала фраза об Освенциме. В ответ Захарова привела цитату из послания командира 1-го Польского корпуса генерал-майора Берлинга Сталину накануне начала боевых действий поляков на советско-германском фронте осенью 1943 года. В ней он благодарит Сталина за поддержку польских сил в совместной борьбе против немецких захватчиков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит забыть правду о Второй мировой войне. Глава государства подчеркнул, что Россия не должна никому ничего доказывать для того, чтобы за рубежом приняли правду о Второй мировой войне, она должна противопоставить попыткам Запада переписать историю объективную информацию, чтобы правда не забывалась.