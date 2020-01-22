Игры серии Half-Life могут стать бесплатными в Steam

Москва, 22 января. Часть пользователей Steam получили сообщения о том, что коллекция игр серии Half-Life будет бесплатной до выхода VR-версии игры Half-Life: Alyx.

Впрочем, ссылка, которая содержалась в сообщении, оказалась нерабочей — она ведет на страницу с ошибкой. В магазине Steam также отсутствует обещанная Half-Life Collection, сборник игр серии продается под названием Half-Life Complete.

В компании Valve, являющейся разработчиком Half-Life, не комментируют ситуацию. По версии журнала PC Gamer, рассылка сообщений могла быть преждевременной, и в магазине еще появится коллекция, о которой идет речь.

Первая компьютерная игра Half-Life (в переводе с английского — «Период полураспада») вышла в 1998 году. Она представляет собой фантастический шутер от первого лица, действие которого происходит в альтернативной реальности. Half-Life, как и ее вторая часть, завоевала миллионы поклонников по всему миру, была признана «Игрой года» множеством тематических изданий, а PC Gamer назвал ее «лучшей игрой из когда-либо созданных».

Как пишет «Газета.ру», новая часть Half-Life будет представлять собой спин-офф, события которого разворачиваются в период времени между первым и вторым эпизодами.