Генерал-майор Грабчук рассказал, сколько надо времени для защиты Москвы от ракетного удара

Москва, 22 января. Командир соединения противоракетной обороны, генерал-майор Сергей Грабчук в интервью рассказал, что для защиты столицы России от ракетного удара вооруженным силам страны достаточно всего несколько десятков минут.

По словам военного, в том случае, если на Москву будет предпринят ракетный удар, система предупреждения сформирует целеуказания для системы противоракетной обороны (ПРО), которая начнет свой боевой цикл.

«Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут. Обнаружение целей производится на дальностях в несколько тысяч километров. При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнения их траекторий, в расчетное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков», – заявил Грабчук в интервью газете «Красная звезда».

При этом он отметил, что противоракетный бой будет скоротечен и продолжится меньше одной минуты.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Арктике будет увеличено общее количество радаров системы «Резонанс-Н», способной засекать и отслеживать гиперзвуковые цели. Данные радиолокационные станции используют принцип волнового резонанса, который позволяет засекать малозаметные и скоростные цели, а также объекты, движущиеся со скоростью до 20 Махов.