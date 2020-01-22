Первый разведывательный беспилотник представили на Украине

Киев, 22 января. Госконцерн «Укроборонпром» представил первый украинский квадрокоптер для проведения разведывательных операций.

Как сообщает пресс-служба концерна, беспилотный летательный аппарат получил название «Берегиня», а изготовлен он методом печати на 3D принтере.

«Берегиня» — первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона, вес — до двух килограммов. Материал является прочным и легким, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей», — говорится в сообщении.

В «Укроборонпроме» заверяют, что время развертывания «Берегини» составляет около двух минут, после чего за три секунды беспилотник набирает высоту в сто метров. Он может использоваться при силе ветра до 20 метров в секунду и имеет две камеры, передающие данные по защищенным каналам связи. Оператор БПЛА также защищен от обнаружения противником спецоборудованием.

Сообщается, что «Берегиня» разработана по заказу украинского минобороны в ОАО «Медидиан» имени С.П. Королева.

Ранее «Газета.ру» сообщила об успешном испытании новой украинской ракеты «Нептун», предназначенной для уничтожения надводных и наземных целей. По словам бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, эта ракета якобы способна «за считанные минуты уничтожить Крымский мост». В России на это ответили, что мост имеет надежную защиту и не пострадает, а последствия для Киева в случае подобного сценария будут самыми плачевными.