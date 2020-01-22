Разработка российской вакцины против коронавируса из Китая займет полгода

Москва, 22 января. Разработка российской вакцины против коронавируса, обнаруженного в Китае, займет не менее полугода. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на замдиректора Центра стратегического планирования Минздарава РФ Германа Шипулина.

Как заявил ранее замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, Минздрав уже приступил к работе по созданию вакцины.

Шипулин указал, что для разработки вакцины потребуется около трех месяцев. Этот процесс потребует существенных средств, однако их выделение необходимо для получения успешного результата. Еще столько времени необходимо для испытаний нового препарата.

«Сделать вакцину будет не очень сложно, потому что вирус консервативный. Уже отсеквенировано (установлена последовательность звеньев в молекулах нуклеиновых кислот или белков — Прим. ФАН) 16 нуклеоидных последовательностей, и все они не отличаются друг от друга, — цитирует его слова газета «Известия».

Он предупредил, что данный коронавирус является РНК-вирусом и, как следствие, отличается изменчивостью. Поэтому созданная вакцина может оказаться неэффективной против некоторых штаммов вирусов.

Напомним, что в конце прошлого года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. 7 января китайские исследователи установили, что возбудителем инфекции является коронавирус 2019-nCoV. На данный момент известно о 291 случае заражения с шестью летальными исходами. Новые случаи были обнаружены в других городах Китая, а также в Корее, Японии и даже в США.