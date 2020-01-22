Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности

Вашингтон, 22 января. Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзывает 3,4 млн своих автомобилей по всему миру. Причиной стал электронный сбой, в результате которого при аварии могут не сработать подушки безопасности.

Как сообщает Reuters, больше всего отзывов приходится на США (2,9 млн штук). Отзыву подлежат модели Corolla (собранные в 2011-2019 годах), Matrix (2011-2013 годы), Avalon и Avalon Hybrid (2013-2018 годы).

Эти машины могут иметь электронный блок управления, у которого нет адекватной защиты от электрических помех, которые могут возникнуть при авариях и приводят к неполному или нерабочему срабатыванию подушек безопасности.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзывает почти 33 тыс. автомобилей Lada Largus из-за возможных проблем с педалью тормоза. Как сообщала «Газета.ру», отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года. Как отмечает Росстандарт, на транспортных средствах будет выполнена проверка даты производства вакуумного усилителя и, при необходимости, его замена, все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Позднее RT сообщал, что «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года. Автомобили отзываются с целью проверки работоспособности вакуумного усилителя. На авто будет выполнена замена обратного клапана усилителя тормоза.