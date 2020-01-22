Генсек ООН призвал Совбез поддержать итоги берлинского саммита по Ливии

Нью-Йорк, 22 января. Поддержка Советом Безопасности решений берлинской конференции по Ливии была бы крайне важна, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Я считаю, что поддержка этих договоренностей Советом Безопасности и другие шаги вслед за конференцией были бы крайне важны», — заявил Гутерриш после окончания закрытых консультаций Совбеза ООН по Ливии.

Генсек ООН отметил, что участие в конференции представителей всех стран — постоянных членов СБ ООН имеет большое значение.

Состоявшаяся 19 января конференция в Берлине стала продолжением переговоров по урегулированию кризиса в Ливии, которые состоялись 13 января в Москве, передавал RT. В переговорах в российской столице принимали участие представители ЛНА и ПНС Ливии. При этом, 12 января, благодаря усилиям России в Ливии вступило в силу перемирие, которое продолжает соблюдаться всеми сторонами конфликта. Берлинская конференция по Ливии не имела таких результатов, как прошедшая в Москве.

После переговоров в Москве командующий ЛНА Халифа Хафтар направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором выразил благодарность президенту РФ за его миротворческие усилия. Кроме того, Хафтар заявил о готовности провести очередную встречу по Ливии в Москве.

Отметим, что подавляющее большинство политологов сходятся во мнении, что европейские лидеры, принявшие участие в берлинской конференции, не хотели прекращения кровопролития в североафриканской стране.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума подчеркнул, что сложилось впечатление, что вся суть проведения берлинского саммита по Ливии заключалась лишь в обсуждении экономических проблем, возникших в связи с перекрытием потоков дешевой ливийской нефти, а вовсе не урегулирование ситуации в Северной Африке. Он подчеркивает, что европейская площадка дискредитировала себя таким циничным подходом.