Новый Doom Eternal будет вдвое больше, чем предыдущая игра серии

Вашингтон, 22 января. В Сеть выложили скришоты и видеоролики Doom Eternal – новой игры из знаменитой серии, которая, как ожидается, выйдет для PlayStation 4, Xbox One и PC 20 марта. Версия для Nintendo Switch появится в конце этого года.

Как рассказал исполнительный продюсер и директор студии id Software Марти Страттон, новая игра будет примерно вдвое больше, чем предыдущий Doom 2016. Таким образом, чтобы пройти новый Doom, придется потратить около 24 часов.

В отличие от предыдущих игр серии, новый Doom даст игроку возможность посещать самые разные локации как на планете, так и вокруг нее. Концепция боя тоже поменялась – теперь основным оружием станет дробовик, причем патроны придется экономить, а очки здоровья будут быстро теряться. Таким образом, игрок будет вынужден вести бой аккуратнее, фокусируясь на стратегическом аспекте игры.

Одновременно с этим, противники получат слабые места и разные уровни здоровья, поэтому игрок должен будет применять разную тактику боя против различных видов врагов.

«Мы очень гордимся этой игрой. Она примерно вдвое больше, чем Doom 2016. Она эпична и это лучшее, что мы когда-либо создавали в студии», — отметил Страттон.

По словам журналистов издания Eurogamer, новый Doom стал «идеальной комбинацией однопользовательской и многопользовательской игры», благодаря удачному сочетанию стратегичности поединков и большим выбором способов уничтожения врагов.

Также отмечается, что размер карт значительно увеличился, а в игру была добавлена визуализация повреждений. Теперь четко видно, куда и из чего попал игрок, а также к какому эффекту это привело.

Стоит отметить, что анимация в игре была создана вручную, а не при помощи стандартной технологии захвата движений. Это демонстрирует кропотливую и продуманную работу создателей, отмечает издание «Ридус». Кроме того, трейлеры демонстрируют плавную анимацию, не нарушающую внутренний ритм игры.