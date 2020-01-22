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Русские семинаристы выбыли из французского «Голоса», приведя в восторг судей

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Русские семинаристы выбыли из французского «Голоса», приведя в восторг судей

Париж, 22 января. Пять семинаристов из России исполнили песню на «слепом» прослушивании французской версии шоу «Голос», но не прошли отбор, несмотря на восторг наставников.

Семинаристы из России Денис, Пьер, Артур, Кирилл и Владимир для участия во французском шоу «Голос» объединились в группу Schola Fratrum и исполнили на «слепом» прослушивании песню «О, душа моя», чем привели в восторг музыкальных наставников.

Русские семинаристы выбыли из французского «Голоса», приведя в восторг судей

Несмотря на то, что судьи были восхищены мастерством вокального исполнения, ни один из них не повернулся к коллективу русских семинаристов. По правилам шоу, это означает выбытие выступавших из проекта. После того, как номер был закончен, наставники обратились к вокалистам с комплиментами, а певица Лара Фабиан предложила им спеть вместе с ней на концерте в Москве.

Судьи заверили, что едва ли смогут научить чему-то новому певцов такого уровня.

Напомним, в 2015 году участником русского «Голоса» стал иеромонах Фотий, который профессионально занимается музыкой в Пафнутьевом Боровском монастыре. Вокалист попал в команду Григория Лепса, с которым прошел до финала и одержал победу в проекте.

Как пишет журнал «Православие и мир», часть средств, полученных за выступления, Фотий тратит на восстановление и ремонт храмов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что певец Валерий Меладзе назвал музыканта Сергея Шнурова лучшим наставником российской версии шоу «Голос».

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Источник: РИА Новости
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