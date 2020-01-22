Немецкий политолог Рар считает, что новое правительство РФ «стало ближе к людям»

Берлин, 21 января. Немецкий политолог Александер Рар считает, что новое правительство РФ «стало ближе к людям» за счет привлечения бывших губернаторов, которые имеют более тесные связи с регионами и их жителями.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства РФ и провел встречу с членами кабмина и премьер-министром Михаилом Мишутиным.

Как заявил РИА Новости Рар, он не видит структурных изменений в российском правительстве.

«В правительстве есть два больших блока, но они были и раньше, поэтому структурно ничего не изменилось. Есть очень мощный блок «силовиков» — это Минобороны, МВД, МИД — которые обеспечивают стабильность государства. Там изменений нет. Высшее руководство, по всей видимости, удовлетворено уровнем стабильности», — сказал политолог.

Он также не увидел изменений «либерального экономического курса». По его словам, первый вице-премьер Андрей Белоусов может продолжить «старую линию Шувалова-Силуанова», но сделать ее более социально ориентированной.

«Это было ожидаемо, для этого Путин и провел все эти изменения. Прошлое правительство, возможно, было слишком сконцентрировано на макроэкономических задачах, мало занималось, к примеру, борьбой с бедностью. Новое правительство должно быть ближе к людям, потому что в него вошли бывшие губернаторы, которые, возможно, имеют более тесные связи с обществом, знают проблемы регионов», — предположил Рар.

15 января Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил ряд важных социальных инициатив, среди которых меры поддержки семей с детьми, закрепление в Конституции РФ индексации пенсий и МРОТ и другие.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Путин назвал состав нового правительства «сбалансированным».