Назначение Мурашко на пост главы Минздрава прокомментировали в Госдуме

Москва, 22 января. Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Борис Менделевич прокомментировал назначение Михаила Мурашко на должность главы Министерства здравоохранения России. Он отметил богатый опыт нового министра как на должности врача, так и управленца.

По словам Менделевича, он знает Мурашко как человека, прошедшего путь от практикующего врача до руководителя федерального ведомства.

«За его плечами как практический опыт работы, так и управленческая деятельность регионального и федерального уровней. На мой взгляд, сейчас мы видим беспрецедентное внимание со стороны государства к сфере здравоохранения, как в плане финансовых вливаний, так и в плане поставленных задач», – цитирует РИА Новости Бориса Менделевича.

Он также отметил, что, по его мнению, у нового главы Минздрава есть все качества и навыки для успешного выполнения «грандиозных задач, которые стоят перед нашим отечественным здравоохранением».

Напомним, ранее назначение Мурашко прокомментировал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он отметил, что новый министр здравоохранения сам знает, на что следует обратить внимание и подсказки ему не нужны.

Накануне стал известен состав нового правительства РФ, которое возглавит Михаил Мишустин. Известно, что ряд министров сохранили свои должности, однако в кабмине появились и новые лица.

Ранее должность министра здравоохранения занимала Вероника Скворцова. СМИ называли кандидатами на ее место как Михаила Мурашко, так и главу Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбу, пишет «Газета.ru».